Ещё
Фадеев решил пойти на риск
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Максим Фадеев сделал заявление после страшной травмы 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: instagram.com/fadeevmaxim
Известный продюсер и композитор возвращается на сцену после 25-летнего перерыва. Для этого Максим Фадеев придумал сенсационное изобретение.
Артист четверть века не выходил на большую сцену из-за серьезной травмы и контузии, в результате которой он частично потерял слух. Макс Фадеев много лет восстанавливал свое здоровье.
Продюсер заявил на своей страничке в Instagram, что полностью избавиться от последствия травмы не удалось. По словам Максима Фадеева, одним ухом он слышит всего на 40%, другим — на 60%. Однако скоро он снова вернется на сцену.
"Я долго думал, как мне вернуться на сцену без ущерба своему здоровью и чтобы люди были довольны. Я изобрел аппарат с рабочим названием "Шлем", — поделился в микроблоге артист.
Фадеев пояснил, что будет на сцене с заблокированным слуховым проходом, и сможет чувствовать лишь вибрации через "костную проводимость".
По словам Макса Фадеева, это даже нельзя называть звуками — "нечто срединное, скорее гудение".
"Это эксперимент, но риск — благородное дело", — заключил композитор.
Напомним, ранее музыкальный продюсер рассказал о том, судится с производителем таблеток для похудения, которые нанесли серьезный вред его здоровью. Кроме того, препараты, как отметил Максим Фадеев, вызвали у него привыкание.
Дни.ру: последние новости
Концерты перенесли: Лободу срочно прооперировали Тайно женившегося Шнурова обвинили в желании отомстить Сын закатил скандал на Первом канале из-за пьянства Моргуновой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал о возможном ударе и угрозе Европе351
Уцелевшая улика: что скрывал керченский стрелок292
Инцидент с Су-24 и другие события дня30
Киллер ореховской ОПГ женился на бывшем следователе62
В Samsung прояснили ситуацию с иском к Собчак25
Видео
04:37
Уцелевшая улика: что скрывал керченский стрелок
Происшествия Статьи
02:56
Путин рассказал о возможном ударе и угрозе Европе
Политика Армия
01:28
Задержана мать найденного в Щелкове ребенка
Криминал Происшествия
00:40
Инцидент с Су-24 и другие события дня
В мире
01:36
Плывущие по улицам Туапсе машины сняли на видео
Происшествия
00:57
Лобода перенесла срочную операцию
Шоу-бизнес Другое
00:53
Стафилококк и сальмонелла: какой шаурмой кормят в Москве
Общество Статьи
01:25
«Пуски под вопросом»: у «Союза» новая проблема
Наука и техника Статьи
00:31
В США массово рассылают бомбы
США В мире
02:37
Первые новые липы высадили на Красной площади
Новости Москвы Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение