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В Samsung прояснили ситуацию с иском к Собчак
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В Samsung прояснили ситуацию с иском к Собчак 

Рамблер + ещё 25 13 минут назад
Фото: @xenia_sobchak
Компания Samsung подает в суд на посла своего бренда Ксению Собчак за публичное использование телефона другой марки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на издания Appleinsider и 9to5mac.
Южнокорейская компания намерена взыскать с Собчак 1,6 млн долларов из-за использования iPhone X во время телеинтервью.
Издания также опубликовали скриншоты из видеотрансляции программы «Особое мнение» на радиостанции «Эхо Москвы» от 17 сентября, после которого Samsung решился на подачу иска. На скриншотах видно, как Ксения прикрывает телефон листком бумаги.
Ранее Собчак неоднократно замечали с iPhone во время интервью, телесъемок и других публичных мероприятий.
Представитель телеведущей Кирилл Суханов не стал подтверждать или опровергать сведения о подаче иска со стороны Samsung, заявив, что не комментирует публикации желтой прессы.
В компании Samsung назвали слухами информацию о якобы готовящемся иске против Ксении Собчак.
«Мы видим информацию, которая появляется в медиа. На текущий момент я готова ответить, что это слухи — и относительно подачи иска, и относительно штрафа. Слухи мы не комментируем», — передает РБК слова представителя компании Елены Кручининой.
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