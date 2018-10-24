В Samsung прояснили ситуацию с иском к Собчак

Компания Samsung подает в суд на посла своего бренда Ксению Собчак за публичное использование телефона другой марки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на издания Appleinsider и 9to5mac.

Южнокорейская компания намерена взыскать с Собчак 1,6 млн долларов из-за использования iPhone X во время телеинтервью.

Издания также опубликовали скриншоты из видеотрансляции программы «Особое мнение» на радиостанции «Эхо Москвы» от 17 сентября, после которого Samsung решился на подачу иска. На скриншотах видно, как Ксения прикрывает телефон листком бумаги.

Ранее Собчак неоднократно замечали с iPhone во время интервью, телесъемок и других публичных мероприятий.

Представитель телеведущей Кирилл Суханов не стал подтверждать или опровергать сведения о подаче иска со стороны Samsung, заявив, что не комментирует публикации желтой прессы.

В компании Samsung назвали слухами информацию о якобы готовящемся иске против Ксении Собчак.