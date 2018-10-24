Корнелия Манго шокировала фанатов своим поступком

На видео, которое опубликовала звезда, она дарит букет цветов одной из родных. Корнелия также написала, что во время вечерней прогулки встретила пожилую женщину, которой помогла довезти коляску с продуктами до дома. Певица выяснила, что бабушка месяц назад перенесла инфаркт, а сейчас страдает сахарным диабетом 2-ого типа.

Корнелия призвала поклонников совершать добрые дела без какой-либо выгоды для себя. Подписчики оценили поступок певицы и написали множество комплиментов в её адрес.