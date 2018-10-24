Корнелия Манго шокировала фанатов своим поступком 

Певица Корнелия Манго приехала в родной город Астрахань к своей маме и бабушке, о чём рассказала в своей новой публикации в Instagram.
На видео, которое опубликовала звезда, она дарит букет цветов одной из родных. Корнелия также написала, что во время вечерней прогулки встретила пожилую женщину, которой помогла довезти коляску с продуктами до дома. Певица выяснила, что бабушка месяц назад перенесла инфаркт, а сейчас страдает сахарным диабетом 2-ого типа.
Корнелия призвала поклонников совершать добрые дела без какой-либо выгоды для себя. Подписчики оценили поступок певицы и написали множество комплиментов в её адрес.