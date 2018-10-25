Ещё
Аллегрова отсудила 14 млн за несуществующий особняк
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аллегрова отсудила 14 миллионов за несуществующий особняк 

Lenta.ru + ещё 2 58 минут назад
Никулинский суд Москвы удовлетворил претензию эстрадной певицы Ирины Аллегровой к Наталье Денисовой, вдове застройщика Владимира Денисова. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Аллегрова требовала от Натальи Денисовой компенсировать средства, выданные ее супругу Владимиру Денисову для строительства особняка. В 2014 году артистка приняла решение вложиться в недвижимость в Новой Москве и договорилась с Денисовым, что он будет курировать стройку. Аллегрова передала ему 10 миллионов рублей.
Через некоторое время обеспокоенная отсутствием прогресса на площадке певица решила расторгнуть договор и вернуть себе деньги, но выяснила что застройщик скоропостижно скончался. Его финансовые обязательства перешли по наследству вдове.
По суду Денисова должна будет возместить Аллегровой как вложенные артисткой в стройку 10 миллионов рублей, так и проценты за годы разбирательств. Общий долг вдовы застройщика перед певицей составил порядка 14 миллионов рублей. На имущество Денисовой наложен арест.
В 2017 году Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск французского актера Жерара Депардье к российской предпринимательнице Елене Лазаревой. Депардье обвинял Лазареву в незаконном списании средств с его счета и заявлял, что не вел с ней никаких дел, а бизнесвумен уверяла, что оказывала артисту юридические услуги по договоренности с его продюсером, Арно Фрилле. Сумма искового требования Депардье составляла 6,6 миллиона рублей, суд обязал Лазареву выплатить артисту 5 миллионов.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Флориду затопит точно»
О чем пилоты никогда не говорят пассажирам6
«Быстро и эффективно»: Путин пообещал зеркальный ответ США1242
«С какого бодуна»: Моргунова о беспробудном пьянстве10
Названа еще одна угроза для РФ от США22
Видео
04:37
Уцелевшая улика: что скрывал керченский стрелок
Происшествия Статьи
02:56
«Быстро и эффективно»: Путин пообещал зеркальный ответ США
Политика Армия
01:28
Задержана мать найденного в Щелкове ребенка
Криминал Происшествия
00:40
Инцидент с Су-24 и другие события дня
В мире
01:36
Плывущие по улицам Туапсе машины сняли на видео
Происшествия
00:57
Лобода перенесла срочную операцию
Шоу-бизнес Другое
00:53
Стафилококк и сальмонелла: какой шаурмой кормят в Москве
Общество Статьи
01:25
«Пуски под вопросом»: у «Союза» новая проблема
Наука и техника Статьи
00:31
В США массово рассылают бомбы
США В мире
02:37
Первые новые липы высадили на Красной площади
Новости Москвы Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение