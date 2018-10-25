Аллегрова отсудила 14 млн за несуществующий особняк

Аллегрова отсудила 14 миллионов за несуществующий особняк

Аллегрова требовала от Натальи Денисовой компенсировать средства, выданные ее супругу Владимиру Денисову для строительства особняка. В 2014 году артистка приняла решение вложиться в недвижимость в Новой Москве и договорилась с Денисовым, что он будет курировать стройку. Аллегрова передала ему 10 миллионов рублей.

Через некоторое время обеспокоенная отсутствием прогресса на площадке певица решила расторгнуть договор и вернуть себе деньги, но выяснила что застройщик скоропостижно скончался. Его финансовые обязательства перешли по наследству вдове.

По суду Денисова должна будет возместить Аллегровой как вложенные артисткой в стройку 10 миллионов рублей, так и проценты за годы разбирательств. Общий долг вдовы застройщика перед певицей составил порядка 14 миллионов рублей. На имущество Денисовой наложен арест.