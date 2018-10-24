Лепсу грозит штраф из-за забора

Певца Лепса могут оштрафовать на 1,5 тысячи рублей за забор, препятствующий проходу в лес

Российского певца Григория Лепса (Лепсверидзе) могут оштрафовать на 1,5 тысячи рублей за отказ демонтировать забор по периметру арендованного им земельного участка.

В производстве судебных приставов находится исполнительный лист "за нарушение в области лесных отношений", сообщает Агентство "Москва"

При осмотре территории лесного фонда в июне 2018 годы выяснилось, что на арендованном артистом участке не был демонтирован забор, который препятствует свободному проходу граждан к лесу.

Поскольку в суд Лепс не явился и о причинах неявки суду не сообщил, административное дело рассматривалось без его участия.

В августе 2018 года судебный участок мирового судьи №364 оштрафовал Лепса на 400 рублей за невыполнение в срок законного предписания.

Григорий Лепс — певец, композитор, продюсер, член Международного союза деятелей эстрадного искусства. Заслуженный артист РФ с 2011 года.