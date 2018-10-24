Лепсу грозит штраф из-за забора

Российского певца Григория Лепса (Лепсверидзе) могут оштрафовать на 1,5 тысячи рублей за отказ демонтировать забор по периметру арендованного им земельного участка.
В производстве судебных приставов находится исполнительный лист "за нарушение в области лесных отношений", сообщает Агентство "Москва".
При осмотре территории лесного фонда в июне 2018 годы выяснилось, что на арендованном артистом участке не был демонтирован забор, который препятствует свободному проходу граждан к лесу.
Поскольку в суд Лепс не явился и о причинах неявки суду не сообщил, административное дело рассматривалось без его участия.
В августе 2018 года судебный участок мирового судьи №364 оштрафовал Лепса на 400 рублей за невыполнение в срок законного предписания.
Григорий Лепс — певец, композитор, продюсер, член Международного союза деятелей эстрадного искусства. Заслуженный артист РФ с 2011 года.
Ранее суд оштрафовал режиссера Тимура Бекмамбетова на 5 тысяч рублей за неуплату в срок административного штрафа за парковку в неположенном месте.