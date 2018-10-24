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«С какого бодуна»: Моргунова о беспробудном пьянстве
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«С какого бодуна»: Моргунова ответила на слухи о пьянстве 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Диктор телевидения Светлана Моргунова отреагировала на появившиеся в СМИ слухи о своем беспробудном пьянстве. В эфире Первого канала диктор заявила, что слухи сильно преувеличены, пишет «Газета.ру».
«С какого бодуна вдруг, зачем? Я на пенсии, у меня прекрасный сын, у меня блистательная невестка, у меня чудная внучка», — удивилась слухам Моргунова.
По ее словам, она живет делами семьи, общается с друзьями и по собственному желанию исчезла с телеэкранов.
Ранее сын диктора Максим Моргунов в эфире шоу «Пусть говорят» эмоционально отреагировал на информацию о пьянстве матери, обвинив журналистов в том, что они «прогнали пургу».
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