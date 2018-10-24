«С какого бодуна»: Моргунова о беспробудном пьянстве

«С какого бодуна»: Моргунова ответила на слухи о пьянстве

«С какого бодуна вдруг, зачем? Я на пенсии, у меня прекрасный сын, у меня блистательная невестка, у меня чудная внучка», — удивилась слухам Моргунова.

По ее словам, она живет делами семьи, общается с друзьями и по собственному желанию исчезла с телеэкранов.

Ранее сын диктора Максим Моргунов в эфире шоу «Пусть говорят» эмоционально отреагировал на информацию о пьянстве матери, обвинив журналистов в том, что они «прогнали пургу».