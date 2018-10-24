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Убитый рэпер признался в насилии и зверствах
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Уцелевшая улика: что скрывал керченский стрелок
Уцелевшая улика: что скрывал керченский стрелок

Найдено признание убитого XXXTentacion в насилии и зверствах над девятью людьми 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Florida Dept. of Corrections
Рэпер Джасей Дуэйн Онфрой, более известный под псевдонимом XXXTentacion, за год до смерти признался своим друзьям в насилии над девушкой и еще восемью людьми. Секретную аудиозапись опубликовал Pitchfork.
27-минутная запись поступила в прокуратуру округа Майами-Дейд в штате Флорида. По данным издания, и сторона обвинения, и сторона защиты рассматривали ее как доказательство вины артиста в преступлениях.
XXXTentacion на аудио рассказывает о том, что начал избивать свою девушку из-за подозрений в ее измене.
«Я устроил ей бойню, потому что она совершила ошибку. И после этого, пошло-поехало. Сейчас она боится. Эта девушка боится за свою жизнь. И я ее понимаю», — говорит рэпер.
Исполнитель также уточняет, что он напал с ножом на восемь человек, а не на трех, как писали газеты.
О гибели 20-летнего XXXTentacion стало известно 18 июня. Он умер в больнице от тяжелого ранения, перед этим впав в кому. После смерти все уголовные дела против рэпера были закрыты.
В 2016 году Женева Айяла, с которой на тот момент встречался XXXTentacion, заявила в полицию, что рэпер избивал ее. По ее словам, она была беременна. Информацию о беременности позже опровергали некоторые источники. Известно, что ребенок не родился. Рэпера арестовали в октябре 2016-го, он отрицал все обвинения. Суд по делу так и не состоялся из-за его смерти.
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