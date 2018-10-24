Найдено признание убитого XXXTentacion в насилии и зверствах над девятью людьми

Рэпер Джасей Дуэйн Онфрой, более известный под псевдонимом XXXTentacion, за год до смерти признался своим друзьям в насилии над девушкой и еще восемью людьми. Секретную аудиозапись опубликовал Pitchfork.

27-минутная запись поступила в прокуратуру округа Майами-Дейд в штате Флорида. По данным издания, и сторона обвинения, и сторона защиты рассматривали ее как доказательство вины артиста в преступлениях.

XXXTentacion на аудио рассказывает о том, что начал избивать свою девушку из-за подозрений в ее измене.

«Я устроил ей бойню, потому что она совершила ошибку. И после этого, пошло-поехало. Сейчас она боится. Эта девушка боится за свою жизнь. И я ее понимаю», — говорит рэпер.

Исполнитель также уточняет, что он напал с ножом на восемь человек, а не на трех, как писали газеты.

О гибели 20-летнего XXXTentacion стало известно 18 июня. Он умер в больнице от тяжелого ранения, перед этим впав в кому. После смерти все уголовные дела против рэпера были закрыты.

В 2016 году Женева Айяла, с которой на тот момент встречался XXXTentacion, заявила в полицию, что рэпер избивал ее. По ее словам, она была беременна. Информацию о беременности позже опровергали некоторые источники. Известно, что ребенок не родился. Рэпера арестовали в октябре 2016-го, он отрицал все обвинения. Суд по делу так и не состоялся из-за его смерти.