Ещё
Найдено признание убитого XXXTentacion в насилии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Найдено признание убитого XXXTentacion в насилии и зверствах над девятью людьми 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Florida Dept. of Corrections
Рэпер Джасей Дуэйн Онфрой, более известный под псевдонимом XXXTentacion, за год до смерти признался своим друзьям в насилии над девушкой и еще восемью людьми. Секретную аудиозапись опубликовал Pitchfork.
27-минутная запись поступила в прокуратуру округа Майами-Дейд в штате Флорида. По данным издания, и сторона обвинения, и сторона защиты рассматривали ее как доказательство вины артиста в преступлениях.
XXXTentacion на аудио рассказывает о том, что начал избивать свою девушку из-за подозрений в ее измене.
«Я устроил ей бойню, потому что она совершила ошибку. И после этого, пошло-поехало. Сейчас она боится. Эта девушка боится за свою жизнь. И я ее понимаю», — говорит рэпер.
Исполнитель также уточняет, что он напал с ножом на восемь человек, а не на трех, как писали газеты.
О гибели 20-летнего XXXTentacion стало известно 18 июня. Он умер в больнице от тяжелого ранения, перед этим впав в кому. После смерти все уголовные дела против рэпера были закрыты.
В 2016 году Женева Айяла, с которой на тот момент встречался XXXTentacion, заявила в полицию, что рэпер избивал ее. По ее словам, она была беременна. Информацию о беременности позже опровергали некоторые источники. Известно, что ребенок не родился. Рэпера арестовали в октябре 2016-го, он отрицал все обвинения. Суд по делу так и не состоялся из-за его смерти.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты новые подробности убийства Захарченко47
Премьер Италии обратился к Путину с «укором»92
Су-24 выпустил ракету мимо полигона302
Трагедия на Байконуре41
Водитель автобуса открыл стрельбу в Москве20
Видео
02:37
Первые новые липы высадили на Красной площади
Новости Москвы Погода
02:56
Премьер Италии обратился к Путину с «укором»
Политика
02:36
Могерини назвала Черное море «европейским»
В мире
00:32
Пашинян потерпел неудачу
В мире
00:24
В доме семьи Клинтон нашли бомбу
В мире США
03:31
Действия РФ в Азовском море встревожили НАТО
Армия
01:06
СК опубликовал видео задержания вице-мэра Сочи
Криминал Происшествия
01:31
Семейное проклятие: Максакова назвала имя убийцы мужа
Происшествия Статьи
00:39
Росгвардия открыла в Сети вакансию стрелка
Армия Войска
01:13
Патрушев назвал причину бойни в Керчи
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение