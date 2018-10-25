Петросян поделился неоднозначными снимками

Юморист напомнил об исторических событиях прошлого века.

По словам артиста, "именно туда в июле 1918 года были привезены для уничтожения из ипатьевского дома Екатеринбурга тела членов Царской семьи, а также их верных слуг". При этом Петросян отметил, что, гуляя по этим местам, у него возникают самые разные, "удивительные чувства" от сострадания до "радостной благодарности тем, кто с любовью и трепетным уважением создал этот потрясающий монастырь", — резюмировал юморист.