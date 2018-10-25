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Петросян поделился неоднозначными снимками
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«Охватывает ужас»: Петросян вызвал смятение снимками с могил 

Дни.ру + ещё 1 3 часа назад
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Артист поделился с поклонниками в Instagram фотографиями места, в котором произошли драматические для нашей страны события. Евгений Петросян посетил урочище Ганина Яма под Екатеринбургом.
Юморист напомнил об исторических событиях прошлого века.
"Монастырь святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина яма — один из самых молодых в России. Он создан на месте острейших драматических событий, где была поставлена последняя точка в земной жизни членов последней Царской семьи", — написал Петросян.
По словам артиста, "именно туда в июле 1918 года были привезены для уничтожения из ипатьевского дома Екатеринбурга тела членов Царской семьи, а также их верных слуг". При этом Петросян отметил, что, гуляя по этим местам, у него возникают самые разные, "удивительные чувства" от сострадания до "радостной благодарности тем, кто с любовью и трепетным уважением создал этот потрясающий монастырь", — резюмировал юморист.
Фотографии Петросяна вызвали горячие обсуждения и смятение пользователей соцсети.
"Места красивые, но вместе с тем, очень жутко от того, что там случилось!", "Какая красота, умиротворение и какая печаль", "Очень жаль конечно Царскую семью, так жестоко их всех расстреляли, кошмар", "Их никто не расстреливал. это все подстава и постановка. Они все жили за границей долго и счастливо много лет!", — высказались фолловеры.
Напомним, на днях Евгений Петросян объявил о конкурсе среди своих подписчиков. Юморист попросил их назвать по именам максимальное количество его телевизионных партнеров в "Голубом огоньке на Шаболовке". Победителям обещаны билеты на сольный концерт артиста в Кремлевском дворце.
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