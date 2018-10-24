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Подписчики прокомментировали фото Бузовой в хиджабе
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Подписчики прокомментировали фото Бузовой в хиджабе 

Рамблер 1 час назад
Фото: instagram.com/buzova8
Певица и ведущая «Дома 2» Ольга Бузова опубликовала в инстаграме свое фото в хиджабе и рассмешила поклонников.
Снимок в традиционном мусульманском женском головном уборе певица и телеведущая разместила на своей странице в социальной сети прошлой ночью. В подписи к нему Бузова рассказала, что всегда посещает дом моды Firdaws, когда бывает в Грозном.
«Моя дорогая Айшат, спасибо тебе за нежность и красоту, которую ты создаешь», — поблагодарила она дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, которая ныне возглавляет Firdaws.
Тем временем некоторые комментаторы сочли, что мусульманский платок сделал Бузову похожей не на последовательницу ислама.
«Монашка», — написал один из них.
Еще один, использовав то же определение, по-другому описал «превращение» Бузовой.
«Из развратной женщины в монашку», — написал он.
Впрочем, большинство пользователей инстаграма отметили, что Бузовой очень подходит хиджаб.
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