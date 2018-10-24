Подписчики прокомментировали фото Бузовой в хиджабе

Певица и ведущая «Дома 2» Ольга Бузова опубликовала в инстаграме свое фото в хиджабе и рассмешила поклонников.

Снимок в традиционном мусульманском женском головном уборе певица и телеведущая разместила на своей странице в социальной сети прошлой ночью. В подписи к нему Бузова рассказала, что всегда посещает дом моды Firdaws, когда бывает в Грозном.

«Моя дорогая Айшат, спасибо тебе за нежность и красоту, которую ты создаешь», — поблагодарила она дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, которая ныне возглавляет Firdaws.

Тем временем некоторые комментаторы сочли, что мусульманский платок сделал Бузову похожей не на последовательницу ислама.

«Монашка», — написал один из них.

Еще один, использовав то же определение, по-другому описал «превращение» Бузовой.

«Из развратной женщины в монашку», — написал он.

Впрочем, большинство пользователей инстаграма отметили, что Бузовой очень подходит хиджаб.