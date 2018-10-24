Ещё
Экс-любовник Бони сравнил ее с проституткой и извинился
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-любовник Бони сравнил ее с проституткой и извинился 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Instagram
Французский миллиардер Пьер Андюран прокомментировал свои отношения с телеведущей Викторией Боней, назвав ее «очень фальшивым человеком» и сравнив с проституткой. Об этом сообщает «СтарХит».
Ранее СМИ процитировали заявления Бони о том, что Андюран заплатил ей 500 тысяч долларов, чтобы она «показала его миру».
Француз опроверг эту информацию, заявив, что не выиграл бы «от общения с такой женщиной, как она». По словам Андюрана, он, наоборот, просил Боню не говорить о нем и его дочери, не привлекать внимание к его бизнесу. Мужчина удивился, что Боня придумывает истории об отношениях в обмен на деньги.
«Это хуже, чем позиция проститутки», — заявил он.
По словам француза, поняв, что Боня «пристрастилась ко лжи», он решил закончить их отношения. Он добавил, что ведущая изображала «сказочное богатство», хотя на самом деле не могла оплатить даже аренду квартиры для себя и дочери.
Боня прокомментировала заявления Андюрана в своем Instagram. Она отметила, что журналисты неправильно истолковали ее слова, исказив шутку, а бизнесмен попался на провокацию. После этого Андюран принес ей извинения.
«Извини, что я сразу отреагировал, и [прости] за любой причинённый вред. Я не хочу оставаться в плохих отношениях и желаю тебе всего наилучшего», — написал он ей.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Су-24 выпустил ракету мимо полигона99
Трагедия на Байконуре14
Ребенок умер на борту рейса Москва-Душанбе15
Поезд порвался во время движения на МЦК29
Ушедшая под воду часть Крымского моста поднята63
Видео
02:36
Могерини назвала Черное море «европейским»
В мире
00:39
Росгвардия открыла в Сети вакансию стрелка
Армия Войска
01:13
Патрушев назвал причину бойни в Керчи
Происшествия
00:44
Су-24 выпустил ракету мимо полигона
Армия
00:28
Пока вы спали: В Москве обрушился эскалатор
Общество
01:20
Названа стоимость проданного Рослякову ружья
Происшествия
01:44
Подделка на миллионы: чем оказались свитки Мертвого моря
Наука и техника Статьи
00:42
Россиян возмутил рейтинг самых пьющих городов
Общество
09:24
Раскрыт секрет изменения внешности агентов ЦРУ
В мире США
04:11
Поклонская прокомментировала слухи о новой партии
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение