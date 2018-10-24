Экс-любовник Бони сравнил ее с проституткой и извинился

Французский миллиардер Пьер Андюран прокомментировал свои отношения с телеведущей Викторией Боней , назвав ее «очень фальшивым человеком» и сравнив с проституткой. Об этом сообщает «СтарХит».

Ранее СМИ процитировали заявления Бони о том, что Андюран заплатил ей 500 тысяч долларов, чтобы она «показала его миру».

Француз опроверг эту информацию, заявив, что не выиграл бы «от общения с такой женщиной, как она». По словам Андюрана, он, наоборот, просил Боню не говорить о нем и его дочери, не привлекать внимание к его бизнесу. Мужчина удивился, что Боня придумывает истории об отношениях в обмен на деньги.

«Это хуже, чем позиция проститутки», — заявил он.

По словам француза, поняв, что Боня «пристрастилась ко лжи», он решил закончить их отношения. Он добавил, что ведущая изображала «сказочное богатство», хотя на самом деле не могла оплатить даже аренду квартиры для себя и дочери.

Боня прокомментировала заявления Андюрана в своем Instagram. Она отметила, что журналисты неправильно истолковали ее слова, исказив шутку, а бизнесмен попался на провокацию. После этого Андюран принес ей извинения.