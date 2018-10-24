Джека Воробья отправят рыбам на корм

Компания Disney начала работу над перезагрузкой одной из самых успешных франшиз в своей истории — «Пираты Карибского моря». В этом свете дальнейшее участие в серии Джонни Деппа, воплотившего на экране Джека Воробья, оказалось под вопросом.
Компания Disney собирается перезапустить франшизу «Пираты Карибского моря», сообщает Deadline. Несмотря на большой успех серии фильмов, основанной на одноименном аттракционе в Диснейленде и недавние высокие сборы пятого фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», продюсеры студии приняли решение обновить франшизу, в результате чего звезда серии Джонни Депп может оставить роль Джека Воробья. Известно, что из создателей пяти фильмов в новом проекте останется только продюсер Джерри Брукхаймер, а судьба остальных участников неизвестна.
Студия вступила в переговоры с Реттом Ризом и Полом Верником, которым предлагает написать сценарий к ребуту. В последние годы авторский дуэт написал целый ряд сценариев к успешным фильмам.
Риз и Верник были соавторами обоих «Дэдпулов», комедийного хоррора «Добро пожаловать в Zомбилэнд» и космического фильма ужасов «Живое». Сейчас сценаристы работают над фильмом Майкла Бэя для Netflix, который предварительно назван «6 Underground».
Disney пока не дает комментариев относительно перезапуска «Пиратов Карибского моря» и не называет причин такого неожиданного решения. В том виде, в каком существует франшиза, она принесла создателям баснословные деньги. Пять фильмов серии собрали в международном прокате в общей сложности более $4,5 млрд Если же прибавить к этому доходы от продажи сопутствующих товаров, то «Пираты Карибского моря» можно смело назвать едва ли не самым успешным проектом Disney.
Во многом этому поспособствовал и сам Джонни Депп, который стал настоящим лицом серии и стал прочно ассоциироваться с Джеком Воробьем. «Пираты» также запустили в стратосферу карьеру Киры Найтли, ставшей в одно время одной из самых высокооплачиваемых актрис в мире.
Тем не менее, принципа придерживаться победной тактики Disney, по всей видимости, не исповедует и намерен сосредоточить усилия на более молодой аудитории, для которой 55-летний Джонни Депп уже не является основной притягательной силой.
Также не исключено, что боссов студии насторожило ощутимое падение сборов пятого и пока последнего фильма серии. Картина стала прибыльной, однако ее показатели значительно уступили предыдущим, не считая первой картины. Для сравнения, четвертая лента «Пираты Карибского моря: На странных берегах» собрал в мировом прокате $1,05 млрд, в то время как «Мертвецы не рассказывают сказки» — всего лишь $794 млн Конечно, этой суммы с лихвой хватило, чтобы окупить 230-миллионный бюджет, однако тенденции вызывают тревогу относительно судьбы франшизы.
Что касается продюсера всех частей франшизы Джерри Брукхаймера, то сейчас он работает в очень напряженном графике. Брукхаймер продюсирует новую картину трехкратного обладателя «Оскара» Энга Ли «Близнец» с Уиллом Смитом, задумал триквел «Плохих парней», а также активно ведет съемки продолжения хита 80-х «Лучший стрелок» с Томом Крузом. В планах продюсера значатся новый фильм из подзабытой серии «Полицейский из Беверли-Хиллз» с Эдди Мерфи, а также «Сокровище нации 3» с Николасом Кейджем.
Пока даже о приблизительных сроках производства новых «Пиратов» ничего не известно. Помимо Брукхаймера сценаристы Риз и Верник также плотно заняты над уже упомянутой картиной Майкла Бэя.
Фильм, который финансирует Netflix, станет самым дорогим в производстве за всю историю стриминговых сервисов. Бюджет ленты может составить $150 млн В марте этого года Майкл Бэй уже договорился с киностудией Skydance о съемках «Six Underground», и два месяца спустя создатели ленты подписали соглашение с Netflix. Бэй приступил к съемкам летом этого года, чтобы закончить работу в 2019-м.
Главную роль в картине исполнит один из самых востребованных актеров современности Райан Рейнольдс, почивающий в последние два года на лаврах успеха «Дэдпула». Он же сыграет популярного героя комиксов как в триквеле, так и в большом проекте под названием «Сила Икс», который создает Дрю Годдард.