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Французский миллиардер принес Боне извинения
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Французский миллиардер принес Боне свои извинения 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: Instagram
На днях Виктория Боня обнародовала пикантную подробность своего романа с владельцем инвестиционного фонда Andurand Capital Пьером Андюраном. Во время прямого эфира в «Инстаграме» она обронила, что мужчина платил ей за то, чтобы быть «представленным» женской половине ее многочисленной интернет-аудитории. Узнав об этом, возмущенный бизнесмен назвал ее фальшивым человеком.
«Взрослые цивилизованные люди, которые когда-то были в красивых отношениях, способны и красиво расстаться. Сохраняя уважение к другу и желая счастья своей бывшей второй половинке», — выразила модель надежду на погашение этого конфликта день спустя на личной странице «Инстаграма».
Прочтя ее пост, бывший избранник, в свою очередь, извинился за свою реакцию и «за любой причиненный вред». Пьер также отметил, что не хочет быть с Викой в плохих отношениях и желает ей только лучшего. В итоге оба сошлись на том, что во всем виноваты жадные до сенсаций представители СМИ.
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