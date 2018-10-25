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«Много любви»: Юлия Снигирь развеяла слухи
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«Много любви»: Юлия Снигирь развеяла слухи о расставании с мужем 

Teleprogramma.pro + ещё 23 25 октября 2018
Фото: Instagram
В новом посте в социальной сети актриса не только анонсировала премьеру совместного с Евгением Цыгановым фильма, но и опровергла сплетни о скором расставании с любимым.
После недавних пересудов на тему того, что брак Юлии Снигирь и Евгения Цыганова на грани распада, поклонники звездной пары пребывали в некоторой растерянности. Недавняя публикация на личной страничке Юлии в Instagram опровергла все подобные сплетни. Снигирь в новом посте не только анонсировала премьеру фильма «Человек, который удивил всех», где снялась вместе с мужем, но и дала понять, что в их семье на данный момент все в порядке. К трейлеру картины она прикрепила развернутую подпись, где рассказала о своих ощущениях от самого произведения и работы на съемочной площадке.
«Меня можно обвинить в необъективности и попытке заставить вас купить билеты на фильм, в котором снялся мой любимый мужчина, — написала Юлия. — Я не буду вас ни к чему призывать. Я просто хочу сказать честно, как думаю. Сказать, что "Человек, который удивил всех" — это ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ КИНО. Умное и в то же время всем понятное. Тонкое и в то же время нескучное. Доброе и в то же время не сопливое. Очень правдивое и в то же время светлое». Много теплых слов оставила актриса и для других коллег по съемкам.
Подписчики Юлии, в свою очередь, отреагировали в комментариях. «Юля, какой новый Евгений в этом фильме! Мне кажется, любви здесь больше, чем во всех его предыдущих ролях. Сложное и простое кино. Спасибо!», «Невероятный фильм! Не смотря на мою уже многолетнюю любовь к актёру Цыганову, его игра меня поразила… Я плакала пол фильма, переживая невероятный спектр разных эмоций… Не возможно было сдержаться. Очень искреннее и глубокое кино! Юля, вы там ближе ко всем приближенным к этому кино, передайте мое искреннее и громадное спасибо!», «Вы с Евгением Цыгановым очень-очень красивая пара, и все фильмы и сериалы с вашим участием это настоящий шедевр, я думаю, этот фильм ждёт большой успех», — написали они.
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