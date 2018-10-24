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Названа дата переезда «Дома-2»
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Названа дата переезда «Дома-2» с отобранных земель 

Газета.Ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: ТНТ
Телешоу "Дом-2" должно будет покинуть съемочные павильоны в ТиНАО для строительства на их месте автодороги в следующем году, передает агентство "Москва" со ссылкой на руководителя московского департамента развития новых территорий Владимира Жидкина.
По словам Жидкина, работы на трассе Марьино — Саларьево уже ведутся, но время на переезд у руководства проекта есть.
"Я надеюсь, что в следующем году в III квартале, а точнее в августе, они смогут переехать, чтобы мы смогли ту дорогу к концу года замкнуть", — пояснил Жидкин.
Известно, что новый участок для съемок телешоу "Дом-2" расположится рядом с попавшим под снос павильоном.
Ранее сообщалось, что Москва отнимет еще один дом у "Дома-2".
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