Сергей Шнуров впервые показал молодую жену

Фото, сделанное на набережной в Санкт-Петербурге, он подписал стихами. В них лидер группы "Ленинград" признался, что убеждал себя подождать и не торопиться, но ничего не мог с собой поделать и остается "стабильно пьяным и женатым".

"Спросят, — мало тебе было баб ли? Нет, полно, но есть один пустяк. Я люблю. Одни и те же грабли. Что-то я никак не холостяк", — резюмировал Шнуров.

С предыдущей супругой Матильдой Сергей Шнуров развелся 15 августа этого года. До этого времени слухи о вероятной свадьбе он комментировал резко.