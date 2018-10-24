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Шнуров намекнул на то, что женился
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Сергей Шнуров впервые показал молодую жену 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Сергей Шнуров опубликовал в своем инстаграме первое фото со своей четвертой супругой, 28-летней Ольгой Абрамовой, и подтвердил слух о свадьбе.
Фото, сделанное на набережной в Санкт-Петербурге, он подписал стихами. В них лидер группы "Ленинград" признался, что убеждал себя подождать и не торопиться, но ничего не мог с собой поделать и остается "стабильно пьяным и женатым".
"Спросят, — мало тебе было баб ли? Нет, полно, но есть один пустяк. Я люблю. Одни и те же грабли. Что-то я никак не холостяк", — резюмировал Шнуров.
С предыдущей супругой Матильдой Сергей Шнуров развелся 15 августа этого года. До этого времени слухи о вероятной свадьбе он комментировал резко.
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