Михалкова объяснила стремительную потерю веса

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Анна Михалкова похудела на 15 кг из-за болезни 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Фото: Instagram
Актриса Анна Михалкова похудела примерно на 15 килограммов из-за гипертонии. Об этом она сама рассказала сайту «Дни.ру».
По словам старшей дочери прославленного режиссера Никиты Михалкова, похудеть ей настоятельно рекомендовали врачи, чтобы ее артериальное давление пришло в норму.
«Веду теперь здоровый образ жизни», — отметила она, отказавшись рассказывать что-либо о своем новом рационе.
Об этом Михалкова рассказала корреспонденту издания на презентации сериала «Обычная женщина», который для канала ТВ-3 снял режиссер Борис Хлебников.
Анна Михалкова исполнит в нем главную роль — владелицы цветочного магазина, жены благообразного хирурга, которого сыграл Евгений Гришковец, и мать двух дочерей. Однако в какой-то момент зрителям предстоит узнать, что героиня Михалковой — сутенерша, муж ей изменяет, одна из ее дочерей — наркодилер, а другая — социопатка.
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