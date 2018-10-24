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Умер Юрий Григорьев
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Скончался звукоимитатор и пародист Юрий Григорьев 

Teleprogramma.pro + ещё 6 1 час назад
Сегодня стало известно, что в возрасте 81 года умер известный российский звукоимитатор и пародист Юрий Григорьев. Последние годы он почти не появлялся на публике и много болел.
Отметим, что сам Юрий никак не комментировал свое состояние здоровья и предпочитал скрывать какие-либо проблемы со здоровьем. О его смерти сообщил юморист Сергей Дроботенко.
«Сегодня не стало Юры Григорьева. Того само человека-радиоприемника. Именно с этим номером он имел оглушительный успех на всех концертных площадках страны и мира. Это Григорьев запихивал нас, молодых понаехавших артистов, к себе на съемки в программу «Ах, анекдот, анекдот», и выбивал нам даже какие-то гонорары за это, хотя, припоминая редакторов зала «Россия», у которых с его слов «от усталости выросли вторые попы», сделать это было непросто. Юрий Алексеевич, я все, что мог, для вас сделал живого. Мне вас очень будет не хватать», — написал Дроботенко в социальной сети.
Поклонники были шокированы сообщением о смерти Григорьева и выражают соболезнования семье и близким пародиста.
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