Анна Снаткина пострадала во время съёмок

Фанаты не остались равнодушными к «следам битв и сражений». Одни предположили, что артистка просто упала во время очередного «рабочего момента», другие решили, что это просто грим.

Многие написали о том, что всегда мечтали об актерской профессии. А между тем, происхождение огромной ссадины так и осталось загадкой. Экс-звезда «Татьяниного дня» тайну не раскрыла, возможно, травма настоящая.