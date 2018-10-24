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Снаткина пострадала во время съёмок
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Анна Снаткина пострадала во время съёмок 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Анна Снаткина разместила в своем аккаунте Инстаграм снимок, который слегка напугал подписчиков. На фото щеку актрисы украшает длинная «рваная» царапина. В посте актриса иронично спрашивает: «А ты хочешь быть артистом?».
Фанаты не остались равнодушными к «следам битв и сражений». Одни предположили, что артистка просто упала во время очередного «рабочего момента», другие решили, что это просто грим.
Многие написали о том, что всегда мечтали об актерской профессии. А между тем, происхождение огромной ссадины так и осталось загадкой. Экс-звезда «Татьяниного дня» тайну не раскрыла, возможно, травма настоящая.
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