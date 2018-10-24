Анастасия Волочкова оправдалась за рекламу в соцсетях

Анастасия Волочкова , которая в последнее время стала признанным «двигателем рекламы», разместила в своем паблике Инстаграм обращение по этому поводу. Однако оправдания ей не помогли, хейтеры вновь принялись осуждать экс-приму.

Звезда рассказала, что видит много гневных высказываний по поводу ее участия в рекламных акциях. Она объяснила это тем, что привлекает внимание различных компаний, а те, в свою очередь, стараются одарить танцовщицу за сотрудничество. Волочкова призвала «диванных критиков» быть добрее, чтобы тоже получить от жизни что-то хорошее, а не негатив.

Фолловеры призыв не поддержали и вновь начали перечислять прегрешения и наглость балерины.