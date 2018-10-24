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Волочкова оправдалась за рекламу в соцсетях
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Анастасия Волочкова оправдалась за рекламу в соцсетях 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Instagram
Анастасия Волочкова, которая в последнее время стала признанным «двигателем рекламы», разместила в своем паблике Инстаграм обращение по этому поводу. Однако оправдания ей не помогли, хейтеры вновь принялись осуждать экс-приму.
Звезда рассказала, что видит много гневных высказываний по поводу ее участия в рекламных акциях. Она объяснила это тем, что привлекает внимание различных компаний, а те, в свою очередь, стараются одарить танцовщицу за сотрудничество. Волочкова призвала «диванных критиков» быть добрее, чтобы тоже получить от жизни что-то хорошее, а не негатив.
Фолловеры призыв не поддержали и вновь начали перечислять прегрешения и наглость балерины.
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