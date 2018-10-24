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Лобода перенесла срочную операцию
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Лобода перенесла срочную операцию 

Рамблер + ещё 77 1 час назад
Певица Светлана Лобода перенесла срочную операцию по удалению камня из почки, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря артистки Дарью Бурлакову.
По словам Бурлаковой, ближайшую неделю артистке прописан строгий постельный режим.
25, 26 и 28 октября у Светланы Лободы были запланированы концерты в московском «Крокус Сити Холле». Выступления перенесены на 17,18 и 20 января, сообщили в пресс-службе концертного зала.
Что случилось с Лободой
Ранее сообщалось, что Лободе стало плохо во время репетиции, певицу экстренно госпитализировали с подозрением на обструкцию почки.
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