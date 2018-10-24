Лобода перенесла срочную операцию

По словам Бурлаковой, ближайшую неделю артистке прописан строгий постельный режим.

25, 26 и 28 октября у Светланы Лободы были запланированы концерты в московском «Крокус Сити Холле». Выступления перенесены на 17,18 и 20 января, сообщили в пресс-службе концертного зала.

Ранее сообщалось, что Лободе стало плохо во время репетиции, певицу экстренно госпитализировали с подозрением на обструкцию почки.