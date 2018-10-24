Врачи делают «все возможное»: что случилось с Лободой

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СМИ назвали причину экстренной госпитализации Светланы Лободы 

Газета.Ru + ещё 45 5 часов назад
Российская певица Светлана Лобода была госпитализирована из-за подозрения на обструкцию почки. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник из близкого окружения артистки.
Ранее сообщалось, что Лободу экстренно госпитализировали в Москве. Отмечалось, что певица жаловалась на "сильные боли в животе".
По данным источника, артистку увезли в больницу с репетиции нового шоу, которое должно состояться в четверг, 25 октября.
"Во время исполнения сложного танцевального номера она почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание", — рассказал источник.
Он добавил, что в данный момент врачи делают "все возможное" для "стабилизации" состояния Лободы. Также он отметил, что в данный момент информации об отмене концертов не поступало.
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