Лободу экстренно госпитализировали

Певица Лобода в Москве попала в больницу

Певица Лобода в Москве попала в больницу Врачи в данный момент её состояние оценивают как среднее. Украинская певица неожиданно почувствовала острые боли в области живота.

Светлану экстренно доставили в клинику. Сейчас врачи готовят ее к операции. По их словам, состояние ее средне-тяжелое.

Лободу разместили в палате для VIP. Соседей у певицы, разумеется, нет. Другой информации из больницы и от представителей Светланы пока не поступало. Нет сообщений и на ее страницах в социальной сети. 25 октября у Лободы запланирован большой концерт в «Крокус Сити Холле».

Если сообщения об операции подтвердятся и она будет проведена, то концерт, скорее всего отменят или перенесут на более поздний срок, пишет Life.