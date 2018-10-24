Лободу экстренно госпитализировали

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Певица Лобода в Москве попала в больницу 

Экспресс-газета + ещё 10 1 час назад
Певица Лобода в Москве попала в больницу Врачи в данный момент её состояние оценивают как среднее. Украинская певица неожиданно почувствовала острые боли в области живота.
Светлану экстренно доставили в клинику. Сейчас врачи готовят ее к операции. По их словам, состояние ее средне-тяжелое.
Лободу разместили в палате для VIP. Соседей у певицы, разумеется, нет. Другой информации из больницы и от представителей Светланы пока не поступало. Нет сообщений и на ее страницах в социальной сети. 25 октября у Лободы запланирован большой концерт в «Крокус Сити Холле».
Если сообщения об операции подтвердятся и она будет проведена, то концерт, скорее всего отменят или перенесут на более поздний срок, пишет Life.
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