Ещё
Тутта Ларсен рассказала о своей карьере
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тутта Ларсен рассказала о своей карьере 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Телеведущая Тутта Ларсен в беседе с изданием «Аргументы неделi» рассказала о своей карьере.
«Я думаю, что моя карьера — результат многолетней верности самой себе. Я могу хорошо делать только то, что я люблю, от чего я горю и чем я могу зажечь других. Видимо, эта способность во мне каким-то образом укрепляется и развивается со временем», — заявила она.
По словам Ларсен, она никогда не воспринимала свою работу, телевизионную деятельность как карьеру, никогда не строила её каким-то искусственным образом.
Ранее актриса Екатерина Гусева в беседе с Пятым каналом рассказала, как пришла в профессию.
RT на русском: последние новости
Умер солист группы «Нэнси» Сергей Бондаренко Лидер группы «Дюна» рассказал о раке у себя и супруги Аниту Цой госпитализировали для операции
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В одном из крупнейших ТЦ Москвы обрушился эскалатор28
Названа главная цель керченского стрелка285
В России нашли способ гарантированного уничтожения США71
Ведущие объяснили интервью с погибшей в Керчи студенткой
Могерини назвала Черное море «европейским»
Видео
02:36
Могерини назвала Черное море «европейским»
В мире
01:44
Подделка на миллионы: чем оказались свитки Мертвого моря
Наука и техника Статьи
09:24
Раскрыт секрет изменения внешности агентов ЦРУ
В мире США
01:42
Почему проиграл Макгрегор и другие события дня
В мире
07:58
Путин пошутил про герб США
Политика
01:01
Путин захотел встретиться с Трампом
Политика
00:46
Украинский политолог оценил ответ Путина
Украина В мире
00:52
Умер Владимир Дагуров
Общество
01:38
Репетиция зимы
Погода Общество
02:00
Колледж в Керчи возобновил работу после трагедии
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение