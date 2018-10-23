Тутта Ларсен рассказала о своей карьере

Телеведущая Тутта Ларсен в беседе с изданием «Аргументы неделi» рассказала о своей карьере.

«Я думаю, что моя карьера — результат многолетней верности самой себе. Я могу хорошо делать только то, что я люблю, от чего я горю и чем я могу зажечь других. Видимо, эта способность во мне каким-то образом укрепляется и развивается со временем», — заявила она.

По словам Ларсен, она никогда не воспринимала свою работу, телевизионную деятельность как карьеру, никогда не строила её каким-то искусственным образом.