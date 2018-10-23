Анджелина Джоли получила благословение в Перу

В качестве посла доброй воли ООН звезда посетила латиноамериканскую страну, чтобы встретиться с венесуэльскими беженцами.

На этой неделе Анджелина Джоли совершила специальный визит в Перу в качестве Специального посланника УВКБ ООН. Об этом пишет PEOPLE.

Венесуэла в данный момент переживает колоссальную экономическую депрессию, и множество жителей были вынуждены бежать от голода в соседнее государство. 43-летняя актриса приняла участие в трехдневной миссии ООН по оценке гуманитарных потребностей венесуэльских беженцев. Также она анализирует проблемы, стоящие перед Перу как принимающей страной.

Джоли посетила кухню в Тумбе, Перу, где около 2 000 венесуэльцев ежедневно прибывают в страну через северную границу. Оскароносная актриса также получила благословение от местной монахини, сестры Софии. Монастырь Дочерей Святой Анны временно превратился в полевую кухню, на которой ежедневно кормят сотни беженцев.

PEOPLE

Сегодня во время выступления на пресс-конференции, проведенной совместно с президентом Перу Мартином Визкаррой, Джоли отметила «опустошенное состояние» венесуэльцев и их отчаянное желание поиска лучшей жизни.

«Я слышала истории о венесуэльцах, умирающих из-за отсутствия медицинской помощи и медицины, о больных раком, химиотерапия которых резко прекратилась; страдающих диабетом без доступа к инсулину, о детях, лишенных основных антибиотиков, о голодающих людях; о насилии и преследованиях».

Джоли продолжила: «Никто из венесуэльцев, которых я повстречала, не требовал благотворительности. Они сами хотят помочь себе. Я слышала такие слова: „Мы не хотели уходить, мы были вынуждены уйти“. Анджелина выразила восхищение „храбростью“ и „чувством собственного достоинства“ венесуэльских беженцев. Она похвалила народ Перу и президента Визкарра за „щедрый и решительный ответ на эту сложную ситуацию“ и за помощь венесуэльским беженцам в получении юридического статуса.

PEOPLE

По данным ООН, более двух миллионов венесуэльцев покинули свою страну с 2015 года, и свыше 450 000 из них прибыли в Перу. Более 150 000 из них подали просьбы о предоставлении убежища. Во время своего визита Джоли также встретится с представителями правительства Перу, а также с благотворительными организациями.