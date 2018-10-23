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Лолита странно высказалась о молодом муже
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«Не первой свежести»: Лолита странно высказалась о молодом муже 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Певица откровенно рассказала об отношениях со своим супругом, спортивным тренером Дмитрием Ивановым. Лолита уверена, что с возрастом женщине нужно выбирать любимого существенно младше себя.
Нынешний избранник моложе артистки на 12 лет. Они с Лолитой поженились в 2011 году. Для звезды этот брак является пятым.
"43 — это уже не молодой, не первой свежести. Надо сказать, если у тебя несколько браков, и когда ты уже взрослый, надо выбирать моложе", — цитирует Лолиту Милявскую Пятый канал. Однако такую прерогативу она рассматривает только для представительниц прекрасного пола, что на первый взгляд кажется странным.
"Мы — женщины — пластику сделали, и все. Не такие ленивые, как я, могут и в спортзал пойти. Экология, продукты, ГМО", — высказалась певица. При этом Лолита отметила, что, например, таких мужчин, как знаменитый актер и режиссер Олег Табаков, "который за 70 произвел второго ребенка", уже нет.
"Поэтому нужно брать моложе. Мужчинам лишь какое-то время должно быть интересно выбирать женщину намного моложе себя, потом надо брать таких как я", — уверена Лолита. Сама же исполнительница, по ее признанию, с Дмитрием наконец-то обрела семейное счастье.
Кроме того, Лолита рассказала, что после расставания с одним из своих прежних кавалеров Иосиф Кобзон дал ей напутствие, как распознать семейное счастье: оно должно быть тихим. "Сейчас я могу подтвердить. Это то, к чему ты придешь, потому что ты взрослеешь", — заключила Лолита Милявская.
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