Светлана Светикова стала жертвой мошенников

Певица Светлана Светикова посетила программу «Звёзды сошлись», где рассказала о мошеннике–застройщике, который обманул её семью, а также бросил застройку посёлков «Белый город» и «Немецкую деревню».

Дело в том, что в 2016 году она с мужем приобрела в одном из этих мест таунхаусы. Однако компания, которая занималась строительством жилых помещений, неожиданно приостановила строительство, а затем и вовсе обанкротилась. По словам певицы, на улице осталась 850 семей.

Светлана обратилась в полицию, а также позвонила на прямую линию президенту. После этого губернатор Московской области, Воробьев А. Ю., пообещал достроить посёлки. Полтора года шло расследование. Один из застройщиков посидел несколько дней в изоляторе, а другой уехал в Америку. Сейчас дело снова остановилось, как отмечает Светлана: «Политики лишь пиарятся на беде людей и не сдерживают обещаний».