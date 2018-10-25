Монеточка возобновляет гастроли

Монеточка сообщила о возобновлении гастролей после болезни

Певица Монеточка сообщила, что возобновляет свой гастрольный тур, приостановленный в связи с болезнью. Ближайшие концерты пройдут в Москве Санкт-Петербурге , написала исполнительница на своей странице в Instagram

"Какое это огромное счастье — петь и не чувствовать адской боли в горле. Поэтому я хочу вам сообщить, что концерты состоятся — завтра в Москве, послезавтра в Питере, а потом еще много других городов", — сообщила певица.

Монеточка поблагодарила своих поклонников за поддержку и добавила, что концерты в городах, где ее выступления отменились из-за болезни, пройдут весной. Ранее сообщалось, что концерты не состоялись в Иркутске, Хабаровске и Владивостоке.

Монеточка — сценический псевдоним 20-летней певицы Елизаветы Гырдымовой из Екатеринбурга, которая также является автором музыки и текстов песен. В 2018 году она выпустила альбом "Раскраски для взрослых".