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Монеточка возобновляет гастроли
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Монеточка сообщила о возобновлении гастролей после болезни 

ТАСС + ещё 9 2 часа назад
Фото: ТАСС
Певица Монеточка сообщила, что возобновляет свой гастрольный тур, приостановленный в связи с болезнью. Ближайшие концерты пройдут в Москве и Санкт-Петербурге, написала исполнительница на своей странице в Instagram.
"Какое это огромное счастье — петь и не чувствовать адской боли в горле. Поэтому я хочу вам сообщить, что концерты состоятся — завтра в Москве, послезавтра в Питере, а потом еще много других городов", — сообщила певица.
Монеточка поблагодарила своих поклонников за поддержку и добавила, что концерты в городах, где ее выступления отменились из-за болезни, пройдут весной. Ранее сообщалось, что концерты не состоялись в Иркутске, Хабаровске и Владивостоке.
Монеточка — сценический псевдоним 20-летней певицы Елизаветы Гырдымовой из Екатеринбурга, которая также является автором музыки и текстов песен. В 2018 году она выпустила альбом "Раскраски для взрослых".
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