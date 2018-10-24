«Очень скрытная семья»: тайна Пугачевой ошарашила Преснякова

«Там очень скрытная семья»: Пресняков потрясен Пугачевой

В апреле следующего года примадонне российской эстрады Алле Борисовне Пугачевой исполнится 70 лет. В прессе появились сообщения о том, что готовится большой сольный концерт певицы. Поклонники и друзья артистки не сомневаются, что праздник состоится грандиозный.

«С Аллой Борисовной мы встретились на Сардинии, она спросила меня: «Что там в шоу-бизнесе происходит?» Я ответил, что не интересуюсь. «Вот и я тоже в последнее время не интересуюсь. Готовлюсь к юбилею!» Я давно уже не видел певицу такой умиротворенной, счастливой», — поделился Николай Басков в интервью журналу «Собеседник».

Пресса пестрит сообщениями об этом событии. Как выяснилось, многие члены семьи Примадонны именно оттуда и узнали, что идет подготовка к концерту.

«Я сам про этот планирующийся сольник узнал из интернета, это ведь очень скрытная семья», — поделился Владимир Пресняков изданию «Дни.ру».

Об отношениях с Аллой Борисовной артист рассказал, что они нечасто видятся, — примерно раз в год. Созваниваются тоже редко, в основном поздравляя друг друга с днями рождения.

«В мой день рождения она мне позвонила с неизвестного странного номера раз 15. А я не отвечаю на звонки с телефонов, которых нет в списке контактов. Но она все-таки смогла меня вызвонить. «Аллочка, господи, это ты!» — закричал я в трубку, радуясь, как ребенок. А она мне в ответ: «Я не могу к тебе приехать, но кое-что передам», — рассказал Пресняков-младший.

«Аллуся — гений. Для меня она не просто теща, а женщина, равной которой нет. Нет примеров, нет аналогов, нет ей равных. Это явление, которое будет нас долго согревать и радовать. И чем больше проходит времени, тем она становится по отношению ко мне мягче, внимательнее», — заключил певец.

На днях Пугачева появилась в эфире Первого канала на шоу «Сегодня вечером», став гостьей выпуска в честь дня рождения модельера Валентина Юдашкина . Алла Борисовна была одета в короткое черное платье и выглядела заметно постройневшей.

«За 20 лет мало что изменилось», — заявил ее супруг Максим Галкин, попросивший жену продефилировать по студии.

Примадонна рассказала о том, как Юдашкин до мелочей продумывал ее сценический образ. Над созданием каждого наряда для легендарной артистки Валентин работал с особой любовью и усердием. Самые смелые платья Аллы Борисовны были сотворены именно им. Певица вспоминала, как ей было неуютно в «нахальных» нарядах Юдашкина первое время, но потом она привыкла.

Пугачева рассказала, о том, что к зрителям она выходила совсем другим человеком. После ухода с большой сцены, Алла Борисовна вышла из придуманного образа и теперь, как бы ни пыталась, уже не может снова стать «той самой» Пугачевой.

«Когда ушла со сцены, я вышла из образа, а теперь ищу ту дверь, откуда я вышла и никак обратно не могу зайти», — поделилась Пугачева.

Продюсер Виктор Дробыш прокомментировал информацию о том, что в честь своего 70-летия Алла Пугачева готовит грандиозное возвращение на сцену. Дробыш дал понять, что раньше был высокого мнения об Алле Пугачевой. Сейчас же все изменилось.

«Алла Борисовна — для меня большая, великая певица. Но всегда делаю оговорку, что я говорю о той Алле, которая пела «Арлекино», «Приезжай хоть на денек». Пугачева с 2000-х годов — не тот человек, о котором я говорю. Сейчас Алла — единица шоу-бизнеса», — заявил Виктор Дробыш «Собеседнику».

4 октября во время церемонии прощания с артистом Романом Карцевым , скончавшимся двумя днями ранее на 80-м году жизни, Алла Борисовна произнесла трогательную речь.