Дима Билан вступился за участника шоу «Голос. Дети»

Дело в том, что мальчик является победителем третьего сезона этой программы. После завершения проекта «Голос. Дети», Данил получил денежный сертификат, контракт со звукозаписывающей компанией Universal Music, а также власти города Сочи пообещали новую квартиру. Однако выяснилось, что недвижимость юный певец не получил, и такая ситуация возмутила Диму Билана.

«Обидно, что им от города Сочи пообещали квартиру, и прозвучало это достаточно громко — так почему бы это обещание не выполнить!? Когда так-то это совсем нечестно! Может, это недоразумение, и я, все-таки, верю, что это обязательно случится, ведь этот героический парень с добрым и большим сердцем, заставивший сопереживать страну, этого заслуживает», — прокомментировал певец.

После этого публичного высказывания, администрация города Сочи занялась решением вопроса. Они объяснили, что квартира находится в новостройке, и только сейчас ввели её в эксплуатацию.