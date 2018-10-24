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Билан вступился за участника шоу «Голос. Дети»
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Дима Билан вступился за участника шоу «Голос. Дети» 

Russianshowbiz.info + ещё 2 36 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Певец Дима Билан в соц. сети Instagram опубликовал пост, который посвятил бывшему участнику проекта «Голос. Дети» Данилу Плужникову.
Дело в том, что мальчик является победителем третьего сезона этой программы. После завершения проекта «Голос. Дети», Данил получил денежный сертификат, контракт со звукозаписывающей компанией Universal Music, а также власти города Сочи пообещали новую квартиру. Однако выяснилось, что недвижимость юный певец не получил, и такая ситуация возмутила Диму Билана.
«Обидно, что им от города Сочи пообещали квартиру, и прозвучало это достаточно громко — так почему бы это обещание не выполнить!? Когда так-то это совсем нечестно! Может, это недоразумение, и я, все-таки, верю, что это обязательно случится, ведь этот героический парень с добрым и большим сердцем, заставивший сопереживать страну, этого заслуживает», — прокомментировал певец.
После этого публичного высказывания, администрация города Сочи занялась решением вопроса. Они объяснили, что квартира находится в новостройке, и только сейчас ввели её в эксплуатацию.
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