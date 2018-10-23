Раскрыт подарок Глушко для Королевой

Королева предъявила плод любви от контакта с молодым красавцем

Трудно поверить, что вечно юной Наташе Королевой 45 лет. Говорят, что это возраст, когда "баба — ягодка опять". Именно так — "Ягодка" — Наташа и назвала свой бенефис в Кремле.

Строго говоря, это был юбилейный вечер мамы артистки — Людмилы Порывай . Еще до начала концерта она ходила по зрительному залу, фотографировалась со всеми желающими и раздавала автографы. А все гости, которые в этот вечер выходили на сцену к Наташе, неизменно дарили цветы колоритной маме Наташи.

Сергей Глушко , больше известный как Тарзан, вынес Людмиле Порывай огромный букет подсолнухов. А молодой композитор Герман Титов , чьи песни есть в репетуаре Лолиты, Баскова и Мизайлова, побаловал маму Наташи розами. В концерте прозвучало несколько его композиций, а сам он — молодой красавец! — исполнил с Королевой дуэтом песню "Я верю".

"Это плод нашей совместной любви", — пояснила артистка.

Их творческий контакт явно удался!

"Людмила Иванова шепнула мне, что Наташа ни к кому, как ко мне, ранее не привязывалась, — признался Титов. — Поэтому попросила ценить это отношение. Я очень буду стараться".

Конечно, говорить о том, что у Королевой роман с Титовым не только творческий не приходится, хотя Наташа и призналась, что ей по жизни "везет на композиторов". Она давно и счастлива замужем — этом году исполняется 15 лет ее браку с Тарзаном, у них растет сын Архип. И более красивой семьи на на нашей сцене сложно найти.

"Мне везло с композиторами, а моей маме — с зятьями", — призналась артистка.

И представила премьеру песни "Зять", которую, конечно, исполнила вместе с благоверным. Это был самый яркий номер концерта. А самым трогательным стало исполнение украинской песни "Цвете терен". Причем спели его представительницы разных национальностей — Диана Гурцкая из Грузии, Дина Гарипова из Татарстана, Анастасия Спиридонова из Беларуси и, конечно, Наташа Королева из Киева.

"Я за то, чтобы всегда был мир", — пояснила артистка.