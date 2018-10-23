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«Дай Бог, чтобы девочка встала на ноги»
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«Дай Бог, чтобы девочка встала на ноги»: Кончаловский корил себя за аварию, в которой пострадала его дочка Маша 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Близкий друг семьи композитор Эдуард Артемьев не скрывает, что в последнее время супруги отдалились друг от друга.
Режиссер Андрей Кончаловский и его супруга актриса и телеведущая Юлия Высоцкая вместе уже более двадцати лет. За это время у супругов появилось двое детей: старшая дочка Мария, ей 18 лет и сын Петр, ему 15 лет. Как и все супружеские пары Андрей и Юлия переживали и счастливые, и непростые моменты, однако их брак можно было назвать удачным и гармоничным. Одна из самых красивых и крепких пар отечественного шоу-бизнеса испытала настоящее потрясение: пять лет назад Кончаловский попал в крупное ДТП во время поездки во Францию, и если сам режиссер отделался лишь незначительными ушибами, то его дочка Маша получила серьезные травмы. Медикам пришлось ввести ее в состояние искусственной комы. Несмотря на то, что процесс реабилитации продвигается очень медленно, родители девочки не теряют надежду в то, что она сможет вернуться к нормальной жизни.
Супруги старались не рассказывать поклонников и прессе подробности о состоянии здоровья дочери, ограничиваясь упоминанием о слабой положительной динамике. В одном из своих интервью близкий друг семьи Кончаловского композитор Эдуард Артемьев отметив, что Андрей и Юлия молятся, чтобы Мария начала ходить. И несмотря на то, что общее горе должно было сплотить супругов, они стали все большее отдаляться друг от друга.
«Андрон вроде бы несколько от нее отдалился в последнее время, — рассказал композитор. — Или она от него. Я могу Андрона только словом поддержать, я же не врач. Он очень корил себя за аварию, и до сих пор легче ему, думаю, не стало. Конечно, он с женой занимается здоровьем Маши. Дай Бог, чтобы их молитвы были услышаны и девочка встала на ноги», — приводит EG.RU слова Эдуарда Артемьева.
При этом слова деятеля искусства вызвали сомнения у поклонников. Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая по сей день остаются образцовой семьей. Супруги часто проводят время вместе, путешествуют и наслаждаются компанией друг друга в уединенных поездках. Даже разница в возрасте, которая составляет 36 лет, не стала для них препятствием к созданию крепкой семьи. 45-летняя Юлия Высоцкая всегда и во всем поддерживала 81-летнего Андрея Кончаловского.
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