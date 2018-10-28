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Волочкова призналась, почему сдала отца в пансионат
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Избавившаяся от отца-инвалида Волочкова: Я за вас поживу 

Дни.ру + ещё 16 38 минут назад
Фото: Instagram
Анастасия Волочкова взбешена критикой поклонников. Балерина, отправившая отца-инвалида в пансионат, опубликовала гневное последние в Instagram.
"Хочется сказать пару слов невеждам и моральным уродам", — начала тираду Волочкова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред.).
По словам Анастасии, отец ушел из семьи, бросив ее в 14 лет, но она все равно пришла на помощь, когда узнала о болезни папы. После инсульта родственника балерина взяла всю ответственность за его жизнь на себя.
"Он в надежном месте, пока в его квартире, подаренной мною же производит полнейший ремонт", — пояснила артистка.
Злопыхателям же Анастасия пожелала утонуть в собственной желчи и злобе.
"Живы ли ваши родители? И как каждый из вас помогает им? Если бы вы знали, какая опека тут? У многих и возможностей нет обеспечить старость своим родителям в принципе достойную! А у меня есть все возможности. Уймитесь, ущербные", — заявила Волочкова.
Чуть позже, слегка остыв, Анастасия опубликовала еще один пост, менее эмоциональный.
"Берегите себя и любимых. И оберегайте это невероятное Чувство! А если вы злы, то ваш путь-злорадствовать. А я за вас поживу в любви!" — отметила балерина.
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