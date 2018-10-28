Волочкова призналась, почему сдала отца в пансионат

Избавившаяся от отца-инвалида Волочкова: Я за вас поживу

Анастасия Волочкова взбешена критикой поклонников. Балерина, отправившая отца-инвалида в пансионат, опубликовала гневное последние в Instagram.

"Хочется сказать пару слов невеждам и моральным уродам", — начала тираду Волочкова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред.).

По словам Анастасии, отец ушел из семьи, бросив ее в 14 лет, но она все равно пришла на помощь, когда узнала о болезни папы. После инсульта родственника балерина взяла всю ответственность за его жизнь на себя.

"Он в надежном месте, пока в его квартире, подаренной мною же производит полнейший ремонт", — пояснила артистка.

Злопыхателям же Анастасия пожелала утонуть в собственной желчи и злобе.

"Живы ли ваши родители? И как каждый из вас помогает им? Если бы вы знали, какая опека тут? У многих и возможностей нет обеспечить старость своим родителям в принципе достойную! А у меня есть все возможности. Уймитесь, ущербные", — заявила Волочкова.

Чуть позже, слегка остыв, Анастасия опубликовала еще один пост, менее эмоциональный.