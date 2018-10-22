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Адвокат Джигарханяна рассказал о его возвращении в театр
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Адвокат Джигарханяна надеется, что актер скоро вернется на работу в театр 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Адвокат актера Армена Джигарханяна Евгений Парфенов надеется, что артист скоро вернется в театр и продолжит творческую деятельность.
В понедельник мировой суд в Москве продолжил рассмотрение дела бывшей жены Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской, обвиняемой в нарушении тайны личной жизни. В середине октября друг актера сообщал, что Джигарханян госпитализирован и пробудет в больнице около двух недель, позднее он отметил, что актер идет на поправку и скоро вернется к работе.
"Армен Борисович абстрагировался от этого дела и давно живет другими интересами. Но, к сожалению, на почве скандала обострились его болезни. Мы надеемся, что скоро он вернется в театр и продолжит творческую деятельность", — сказал РИА Новости адвокат Парфенов.
По его словам, сейчас Джигарханян находится на лечении в стационаре, суд повторно направит запрос о состоянии его здоровья, от этого будет зависеть, придет ли он в суд давать показания.
Следующее заседание назначено на 29 октября. Парфенов надеется, что на этом заседании суд допросит обвиняемую, судебное следствие закончится, и суд перейдет к прениям.
Публичный скандал вокруг отношений 82-летнего Джигарханяна и его жены — 39-летней Виталины Цымбалюк-Романовской — начался после того, как 10 октября 2017 года актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу, которая, по его словам, "причинила ему много боли". После этого Цымбалюк-Романовская уволилась с поста директора театра под руководством Джигарханяна. Позже пара расторгла брак.
В начале декабря 2017 года следствие предъявило Цымбалюк-Романовской обвинение в нарушении тайны личной жизни. Как говорил Парфенов, "установлено, что она собирала и распространяла в СМИ информацию о его личной и семейной жизни без его согласия". По словам защитника, женщину отпустили под подписку о невыезде. Адвокат Цымбалюк-Романовской Лариса Широкова заявляла, что не видит судебной перспективы в этом деле и считает обвинения надуманными. В рамках уголовного дела суд наложил обеспечительный арест на содержимое банковской ячейки, принадлежащей Цымбалюк-Романовской. После выемки содержимого стало известно, что внутри находились деньги в размере 1 миллиона рублей.
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