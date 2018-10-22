Миллиардер назвал выдумкой слова Бони о романе за деньги

Французский миллиардер назвал выдумкой слова Виктории Бони о романе за деньги

В откровенном интервью Виктория Боня призналась, что получила за роман с французским миллиардером баснословную сумму — полмиллиона долларов.

О малоприятной истории высказался и сам Пьер Андюран , который не смог скрыть свое недовольство, узнав об откровениях экс-возлюбленной. Телеведущая и актриса Виктория Боня во всеуслышание заявила, что французский миллиардер заплатил ей неплохие деньги только за то, что она изображала пылкие чувства на публике. На деле роман светской львицы и предпринимателя оказался всего лишь пиар-ходом.

«Я действительно не понимаю, почему Виктория придумывает подобные истории. Почему она думает, что будет выглядеть пристойно, говоря, что находится в отношениях за деньги… К сожалению, Виктория зависима от своей лжи, она фальшивый человек», — приводит Super.ru слова французского бизнесмена.

На днях Денис Куренков, более известный как Денчик, организовал совместную трансляцию в Instagram, где Виктория Боня рассказала о том, что одинока последние два года. Когда молодой человек поинтересовался у теледивы о том, что происходило между ней и французом (Денис по ошибке назвал его Жаном-Пьером), она ответила, что эти отношения были обычным пиаром.

«Эта история была только для «Жан-Пьера». Он мне заплатил полмиллиона долларов, чтобы я показала его, так сказать, женскому миру», — отметила актриса, заверив, что с Андюраном ее связывали исключительно партнерские отношения.

От ирландского миллионера Алекса Смерфита Виктория Боня родила дочку Летицию, малышке шесть лет. В 2017 году супруги решили разойтись и сделали это мирно и тихо без скандалов и пересудов.