Петросян задался вопросом о партнерах

Петросян заговорил о партнерах после слов Брухуновой о беременности

Артист высказался на своей странице в Instagram. Он обратился к поклонникам своего творчества.

Пока общественность обсуждает отношения Евгения Петросяна и его помощницы Татьяны Брухуновой, сам юморист предпочитает не комментировать слухи. 29-летняя женщина, которой приписывают беременность от артиста, ранее категорично заявила, что это "не соответствует действительности".

Петросян же опубликовал в своем микроблоге пост, посвященный не личной жизни, а творчеству.

"Вопрос: назовите максимальное количество моих телевизионных партнеров в "Голубом Огоньке на Шаболовке", — написал Евгений Ваганович своим почитателям.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Петросян / Official (@petrosyanevgeny) 22 Окт 2018 в 1:45 PDT Судя по всему, юморист хочет отвлечь зрителей от сплетен о его личной жизни, переведя их внимание в другую плоскость. За правильный ответ он обещал победителям подарки.

Напомним, репортеры заподозрили Татьяну Брухунову в беременности после видео возле КЦ "Москвич", где прошли съемки концерта "Петросян-шоу". Юморист и его молодая помощница прибыли на автомобиле с личным водителем. СМИ отметили, что она пряталась за спиной Петросяна и сильно поправилась.

Несмотря на активные пересуды, точно не известно, соединяют ли Брухунову и Петросяна не только деловые, но и любовные отношения. Но говорят, что именно из-за Татьяны юморист решил развестись спустя более 30 лет брака с Еленой Степаненко.ной Степаненко.