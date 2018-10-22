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Петросян задался вопросом о партнерах
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Петросян заговорил о партнерах после слов Брухуновой о беременности 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Артист высказался на своей странице в Instagram. Он обратился к поклонникам своего творчества.
Пока общественность обсуждает отношения Евгения Петросяна и его помощницы Татьяны Брухуновой, сам юморист предпочитает не комментировать слухи. 29-летняя женщина, которой приписывают беременность от артиста, ранее категорично заявила, что это "не соответствует действительности".
Петросян же опубликовал в своем микроблоге пост, посвященный не личной жизни, а творчеству.
"Вопрос: назовите максимальное количество моих телевизионных партнеров в "Голубом Огоньке на Шаболовке", — написал Евгений Ваганович своим почитателям.
Судя по всему, юморист хочет отвлечь зрителей от сплетен о его личной жизни, переведя их внимание в другую плоскость. За правильный ответ он обещал победителям подарки.
Напомним, репортеры заподозрили Татьяну Брухунову в беременности после видео возле КЦ "Москвич", где прошли съемки концерта "Петросян-шоу". Юморист и его молодая помощница прибыли на автомобиле с личным водителем. СМИ отметили, что она пряталась за спиной Петросяна и сильно поправилась.
Несмотря на активные пересуды, точно не известно, соединяют ли Брухунову и Петросяна не только деловые, но и любовные отношения. Но говорят, что именно из-за Татьяны юморист решил развестись спустя более 30 лет брака с Еленой Степаненко.ной Степаненко.
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