Российская национальная музыкальная премия «Виктория» выберет лучших

7 декабря в Кремле уже в четвертый раз пройдет торжественная церемония вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория». А пока на официальном сайте Премии полным ходом идет приём заявок от продюсерских центров, звукозаписывающих лейблов и непосредственно артистов.

«Россия — страна с богатым музыкальным наследием, подарившая миру величайших классиков и гениев современной сцены. Мы заслуживаем института беспристрастной, качественной и честной оценки работы артистов и авторов популярной музыки. Для чего и была создана Российская национальная музыкальная премия «Виктория»», — говорит Президент Академии российской музыки, генеральный директор «ГПМ Радио» Юрий Костин.

1 ноября на праздничном гала-ужине будет дан старт голосованию, а победители будут объявлены 7 декабря в Государственном Кремлевском Дворце. Лауреатам Премии будут вручены золотые именные статуэтки работы Алексея Сеченова и Антуана Симани.