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Российская национальная музыкальная премия «Виктория» выберет лучших
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Российская национальная музыкальная премия «Виктория» выберет лучших 

Партнерский материал 3 часа назад
Фото: премия «Виктория»
7 декабря в Кремле уже в четвертый раз пройдет торжественная церемония вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория». А пока на официальном сайте Премии полным ходом идет приём заявок от продюсерских центров, звукозаписывающих лейблов и непосредственно артистов.
Российская национальная музыкальная премия «Виктория» вручается за высшие достижения по итогам прошедшего года музыкантам, певцам, композиторам. Голосуют за лучших артистов в почти 20 номинациях члены Академии российской музыки, среди которых Николай Басков, Михаил Гуцериев, Виктор Дробыш, Филипп Киркоров, Юрий Костин, Игорь Крутой, Игорь Матвиенко, Денис Мацуев, Константин Меладзе, Кристина Орбакайте, Иосиф Пригожин, Яна Рудковская, Максим Фадеев и многие другие.
«Россия — страна с богатым музыкальным наследием, подарившая миру величайших классиков и гениев современной сцены. Мы заслуживаем института беспристрастной, качественной и честной оценки работы артистов и авторов популярной музыки. Для чего и была создана Российская национальная музыкальная премия «Виктория»», — говорит Президент Академии российской музыки, генеральный директор «ГПМ Радио» Юрий Костин.
1 ноября на праздничном гала-ужине будет дан старт голосованию, а победители будут объявлены 7 декабря в Государственном Кремлевском Дворце. Лауреатам Премии будут вручены золотые именные статуэтки работы Алексея Сеченова и Антуана Симани.
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