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Сын заступился за Газманова
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Сын Газманова защитил отца от обвинений в краже 

News.ru 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Родион Газманов вступился за отца, которого житель Омска обвинил в плагиате. Омич настаивает, что артист и композитор украл у него песню «Бессмертный полк».
«Мы видим просто не очень состоявшегося автора, который хочет популярности. Песнями не получилось, теперь пытается скандалом», — рассказал сын народного артиста «Ридусу».
Александр Шаханин из Омска уверяет, что песню он написал в 2017 году, а в основу легли стихи его отца. У Газманова композиция «Бессмертный полк» появилась позже: в апреле 2018 года.
Песни действительно похожи по стилистике, это признаёт даже сын Газманова. Однако композиция артиста имеет нечто общее и с всенародно любимой «На безымянной высоте», и это нормальное явление, утверждает он.
«Этот товарищ мне написывал в «Одноклассники»: «А вот сравните», «А вот посмотрите»», — вспоминает Родион.
За ответом на вопрос уязвлённый Шаханин обратился к экспертам, и те решили, что в песне Газманова действительно есть буквальные заимствования из его произведения, и вообще композиция является производной.
Если экспертиза подтвердит плагиат, то омич имеет все основания обратиться в суд.
Для того, чтобы удостовериться в своей правоте, Шаханин даже специально посетил концерт певца, и окончательно убедился в плагиате.
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