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Фадеев стал жертвой мошенничества
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Максим Фадеев стал жертвой мошенничества 

Russianshowbiz.info + ещё 2 4 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Музыкант Максим Фадеев опубликовал очередной интригующий пост в соц. сети Instagram. Он рассказал, как одна компания незаконно использовала его лицо для продвижения продукции — таблеток для похудения.
Максим также признался, что когда-то принимал этот препарат, однако музыкант только поправился и перенес жуткие последствия. Он призвал поклонников не верить подобной рекламе и не употреблять таблетки.
Максим обратился за помощью к адвокату Сергею Жорину, который подал заявление в полицию. По словам артиста, ГУ МВД по Москве уже проводит проверку в отношении ОАО «Институт инженерной диетологии», которая использует его имя и вводит людей в заблуждение, получая за это огромные деньги.
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