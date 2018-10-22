В Москве задержан певец Мистер Кредо

Mr. Credo задержали в Москве

Полиция задержала певца Александра Махонина, более известного под псевдонимом Mr. Credo за нарушение общественного порядка. Музыкант слушал музыку в запрещённое время.

Мужчина слушал песни после 23:00, из-за чего соседи вызвали полицию. Прибывшие стражи порядка сначала задержали музыканта, а после составления протокола доставили в суд. В итоге певцу выписали штраф в две тысячи рублей, передает Telegram-канал Mash. Неизвестно, выплатил ли нарушитель эту сумму.

Напомним, что Махонин стал известен после хита «Чудная долина».