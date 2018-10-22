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В Москве задержан певец Мистер Кредо
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Mr. Credo задержали в Москве 

News.ru + ещё 10 48 минут назад
Полиция задержала певца Александра Махонина, более известного под псевдонимом Mr. Credo за нарушение общественного порядка. Музыкант слушал музыку в запрещённое время.
Мужчина слушал песни после 23:00, из-за чего соседи вызвали полицию. Прибывшие стражи порядка сначала задержали музыканта, а после составления протокола доставили в суд. В итоге певцу выписали штраф в две тысячи рублей, передает Telegram-канал Mash. Неизвестно, выплатил ли нарушитель эту сумму.
Напомним, что Махонин стал известен после хита «Чудная долина».
Как писал News.ru, в Словакии ранее задержали женщину, которая на протяжении 16 лет слушала только арию из «Травиаты» Верди в исполнении Пласидо Доминго.
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