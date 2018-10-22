Артисты «Аншлага» помогли Дубовицкой после ДТП

Регина Дубовицкая встала на ноги после аварии благодаря артистам «Аншлага»

Регина Дубовицкая — основательница юмористической передачи «Аншлаг». Около 30 лет артистка обращалась к зрителям с телеэкранов и полюбилась многим россиянам.

Дубовицкая всегда мечтала стать журналисткой и с юных лет участвовала в любой творческой деятельности. Именно Регина смогла создать популярное юмористическое шоу «Аншлаг».

Регина всегда обладала пробивным характером и решительностью. В 1965 году она встретила Юрия Айвазяна и сразу же решила, что он станет ее мужем. Они познакомились в поезде, который ехал в Сочи.

«Он, бедный, тогда и не представлял, что окажется моим мужем, а вот я уже точно решила, что я выйду за него замуж. Мне было 19 лет. Я решила правильно, мы вместе уже 50 лет точно», — говорит Дубовицкая.

Регина вышла замуж за Юрия через три года после знакомства, на свадьбе были только самые близкие родственники. У пары есть единственная дочь Илона.

«В детстве Илона часто жила у бабушки, но не жаловалась. Наверняка ей не хватало мамы, но она об этом не говорила», — делится Регина.

В 2007 году во время отпуска в Черногории Дубовицкая попала в аварию и сломала бедро.

«Мы ехали с Еленой Воробей в такси, врезались в скалу. Я сидела спереди и в этом время разговаривала с Леной. Машина загорелась, я ничего не видела. Сразу попросила Лену звонить Винокуру. Меня на самолете отправили в Москву, положили в Бурденко», — вспоминает Регина.

По словам артистки, она довольно легко перенесла свое восстановление.

«Мне же не говорили, что я не буду ходить, я если честно только два года назад узнала, что на самом деле со мной было и что было поломано. А тогда я была спокойна. Муж и дочка очень поддерживали, артисты приходили каждый день, советовались. Видимо договаривались между собой, артисты очень мне помогли мне быть в тонусе, не давали расслабиться», — вспоминает Регина.

Дубовицкая принимала все за чистую монету и рада, что все так сложилось, ведь это помогло ей выздороветь и встать на ноги.

Через какое-то время Дубовицкая уже сама поддерживала одного из своих близких друзей — Михаила Задорнова , который несколько лет боролся с онкологическим заболеванием.