Лещенко раскрыл диагноз Добрынина

По словам Лещенко, сейчас 72— летнему Добрынину уже лучше. Певец уточнил, что инсульта у Добрынина не было.

Как отмечает НТВ , транзиторная ишемическая атака представляет собой инсульт, при котором не повреждаются ткани мозга.

Близкие Добрынина рассказали телеканалу, что музыкант страдает от высокого давления. Несколько лет назад из-за этого ему стало плохо на сцене.

Сам Добрынин рассказывал, что его мучает бессонница, которая сказывается на состоянии всего организма. Лещенко назвал Добрынина богемным человеком, который ведет ночную жизнь, и просыпается в два-три часа дня.