Лещенко раскрыл диагноз Добрынина 

Певец Лев Лещенко заявил, что его коллега Вячеслав Добрынин перенес транзиторную ишемическую атаку. Об этом сообщает НТВ.
По словам Лещенко, сейчас 72— летнему Добрынину уже лучше. Певец уточнил, что инсульта у Добрынина не было.
Как отмечает НТВ, транзиторная ишемическая атака представляет собой инсульт, при котором не повреждаются ткани мозга.
Близкие Добрынина рассказали телеканалу, что музыкант страдает от высокого давления. Несколько лет назад из-за этого ему стало плохо на сцене.
Сам Добрынин рассказывал, что его мучает бессонница, которая сказывается на состоянии всего организма. Лещенко назвал Добрынина богемным человеком, который ведет ночную жизнь, и просыпается в два-три часа дня.
На прошлой неделе СМИ сообщали, что Добрынин попал в больницу с инсультом. Директор артиста Сергей Карпов заявлял, что ничего страшного с Добрыниным не случилось, и он просто «немножко приболел».