Рыбину и Сенчуковой поставили страшный диагноз

Онколог рассказал о диагнозе Рыбина и Сенчуковой

Как сообщают Дни.ру, онкоиммунолог Даниил Щепеляев объяснил, чем обусловлена групповая заболеваемость онкологией. Общий диагноз ставили семьям из-за генетической схожести. Болезнь была вызвана общими внешними факторами, начиная с курения и заканчивая воздействием ртути. Заразиться раком все-таки невозможно, убежден он.

"Большинство онкозаболеваний полигенны, то есть должно много генов работать не так, плюс должны воздействовать вредные условия окружающей среды", — уточнил Щепеляев.

Онколог Андрей Пылев привел другой аргумент. Через медика проходят сотни больных раком, и, если бы была вероятность заразиться, врачи бы тоже заболевали.

Диагноз артисты Рыбин и Сенчукова раскрыли в эфире НТВ на шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".

"Мы не хотели признаваться, но потом решили, что, может быть, наш пример кому-то поможет, предостережет", — начала Сенчукова. "У нас базально-клеточный рак кожи", — продолжил Рыбин.

Признаки болезни сначала возникли у Натальи: она обратилась ко врачам из-за странного пятна на ноге. Спустя полтора года у Виктора появились схожие отметины на лице.