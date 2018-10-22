Помощница Петросяна впервые высказалась о беременности

Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова назвала неправдой появившуюся в СМИ информацию о беременности. Об этом сообщает «СтарХит».
Издание подчеркивает, что помощница артиста устала от слухов. Она заявила, что вся эта информация не соответствует действительности.
Ранее стало известно, что Петросян и его супруга Елена Степаненко подали друг к другу иски о разводе и разделе имущества. СМИ назвали новой спутницей 72-летнего Петросяна его 29-летнюю помощницу Брухунову.
Соседи девушки рассказывали «Комсомольской правде», что она может быть беременна от юмориста. Житель тульского дома, в котором выросла Брухунова, утверждал, что о беременности девушки проговорилась ее мать.
Позже в Сети появились совместные фото Петросяна и помощницы, на которых, по мнению пользователей, девушка выглядит беременной.
Информацию о беременности опроверг адвокат Петросяна Сергей Жорин. По его словам, опубликованные в интернете снимки — на самом деле скриншоты видео, снятых два года назад.