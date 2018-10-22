Кержакова возвращается к благотворительности

После скандала с супругом Александром Кержаковым Милана постепенно возвращается к нормальной жизни.
Последние два года выдались весьма тяжелым для Миланы Кержаковой. Она потеряла своего отца, когда находилась на последних неделях беременности. Милане было очень тяжело переживать эту утрату, из-за чего она начала употреблять запрещенные вещества и впала в депрессию.
Сейчас Милана лечится от наркотической зависимости и переживает развод с мужем, который хотел отобрать у нее единственного сына. Кержакова постепенно возвращается к нормальной жизни и начинает вновь заниматься любимой деятельностью — благотворительностью и социальной активностью.
Кержакова признается, что скандальная история, которую ей пришлось пережить, тяжело сказалась на ее семье. Ее родной брат сейчас полностью погрузился в учебу.
«Не могу сказать, что ему легко дался весь тот период, который мы прошли и продолжаем сейчас проходить, но он держится молодцом, и я горжусь тем, что он в своем юном возрасте так выносит испытания, которые свалились нам на голову», — говорит Милана.
Также девушка отметила, что вместе с мамой вновь активно занимается и благотворительным фондом. «С фондом „Линия жизни“ сотрудничал мой отец и до начала существования „Звезды детям“, он ратовал за то, чтобы я поддерживала „Линию жизни“, так как хорошо был знаком с его основателями», — рассказала Милана «СтарХиту».