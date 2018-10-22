Кержакова возвращается к благотворительности

Милана Кержакова вместе с мамой возвращается к благотворительной деятельности

Последние два года выдались весьма тяжелым для Миланы Кержаковой . Она потеряла своего отца, когда находилась на последних неделях беременности. Милане было очень тяжело переживать эту утрату, из-за чего она начала употреблять запрещенные вещества и впала в депрессию.

Сейчас Милана лечится от наркотической зависимости и переживает развод с мужем, который хотел отобрать у нее единственного сына. Кержакова постепенно возвращается к нормальной жизни и начинает вновь заниматься любимой деятельностью — благотворительностью и социальной активностью.

Кержакова признается, что скандальная история, которую ей пришлось пережить, тяжело сказалась на ее семье. Ее родной брат сейчас полностью погрузился в учебу.

«Не могу сказать, что ему легко дался весь тот период, который мы прошли и продолжаем сейчас проходить, но он держится молодцом, и я горжусь тем, что он в своем юном возрасте так выносит испытания, которые свалились нам на голову», — говорит Милана.