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Звезда телешоу сознался в наркотической зависимости
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Загадка сейфа: что сжег керченский стрелок

Звезда телешоу сознался в наркотической зависимости 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: кадр YouTube
Участник британского музыкального шоу X Factor Дэнни Тетли признался, что на протяжении года страдал от алкогольной и наркотической зависимости, пишет The Sun.
По словам 37-летнего исполнителя, он подсел на наркотики из-за их повсеместной распространенности в испанском курортном городе Бенидорм, где он работал. Он употреблял алкоголь и кокаин каждую ночь.
Тетли призался, что тяжело переживал потерю десяти близких людей за последние три года. Он сказал, что за это время «прошел через абсолютный ад». Певец пребывал в глубокой депрессии, но наркотики ему не помогли, и он избавился от зависимости. Участие в телевизионном проекте изменило его жизнь, утверждает Тетли.
X Factor — телевизионный конкурс талантов. Этот формат был придуман в Великобритании продюсером Саймоном Коуэллом.
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