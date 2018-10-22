Победителя детского «Голоса» оставили без жилья

Звезду-инвалида из шоу «Голос» оставили без жилья

Победитель шоу "Голос. Дети" Данил Плужников , выигравший вместе с главным призом квартиру в Сочи , до сих пор не получил обещанных ключей. Администрация города уже два года отделывается обещаниями.

Данил в 2016 году покорил российских зрителей великолепным голосом и заслуженно завоевал главный приз проекта "Голос. Дети". Членов жюри, как и всех россиян, потряс не только талант юного артиста, но его сила воли: Плужников состязался в шоу наравне с другими участниками, несмотря на серьезный недуг. У мальчика спондилоэпифизарная дисплазия, его рост — всего 110 сантиметров.

Победив в проекте, Данил получил не только возможность выступать на концертах, но и щедрый подарок от администрации Сочи. Там решили наградить знаменитого земляка однокомнатной квартирой в центре города. Плужникову уже 16 лет, но обещанных ключей от нового жилья он так и не получил.

"У сына нет ни ключей, ни документов на квартиру. Ему их так и не дали", — рассказала мать певца Ирина Афанасьева.

Она напомнила, что недавно исполнилась мечта Данила — он поступил в музыкальное училище в Москве. Вместе с матерью Плужников снимает однушку неподалеку от учебного заведения.