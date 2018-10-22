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Победителя детского «Голоса» оставили без жилья
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Звезду-инвалида из шоу «Голос» оставили без жилья 

Дни.ру + ещё 4 5 часов назад
Фото: instagram.com/danil_pluzhnikov
Победитель шоу "Голос. Дети" Данил Плужников, выигравший вместе с главным призом квартиру в Сочи, до сих пор не получил обещанных ключей. Администрация города уже два года отделывается обещаниями.
Данил в 2016 году покорил российских зрителей великолепным голосом и заслуженно завоевал главный приз проекта "Голос. Дети". Членов жюри, как и всех россиян, потряс не только талант юного артиста, но его сила воли: Плужников состязался в шоу наравне с другими участниками, несмотря на серьезный недуг. У мальчика спондилоэпифизарная дисплазия, его рост — всего 110 сантиметров.
Победив в проекте, Данил получил не только возможность выступать на концертах, но и щедрый подарок от администрации Сочи. Там решили наградить знаменитого земляка однокомнатной квартирой в центре города. Плужникову уже 16 лет, но обещанных ключей от нового жилья он так и не получил.
"У сына нет ни ключей, ни документов на квартиру. Ему их так и не дали", — рассказала мать певца Ирина Афанасьева.
Она напомнила, что недавно исполнилась мечта Данила — он поступил в музыкальное училище в Москве. Вместе с матерью Плужников снимает однушку неподалеку от учебного заведения.
Плужников гастролирует, снимает клипы. Однако, по словам матери, несмотря на успехи артиста, приходится считать каждую копейку. Жилье в Москве дорогое, да и лечение Данила недешево. Они рассчитывали сдавать сочинское жилье на время учебы Плужникова в столице, это стало бы неплохим финансовым подспорьем. Однако чиновники администрации сроков передачи ключей не называют, хотя от обещаний и не отказываются, пишет StarHit.
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