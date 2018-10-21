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Ирена Понарошку сделала неожиданное заявление
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Худеть не буду: Ирена Понарошку сделала неожиданное заявление 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Instagram
Ирена Понарошку совсем скоро во второй раз станет мамой. На последних месяцах беременности телеведущая продолжает вести активный образ жизни. Совсем недавно она продемонстрировала идеальны шпагат, который освоила за полгода. Поклонники восхитились ее выдержкой. Однако, несмотря на физические нагрузки во время беременности, сразу после рождения ребенка Понарошку не планирует бежать в спортзал и мучать себя на тренажерах, чтобы незамедлительно похудеть.
«Хочу сделать официальное заявление: я НЕ собираюсь худеть на следующий день после родов! И даже через неделю, месяц и полгода — не фааааакт! В прошлый раз на то, чтобы вернуться в привычные вес и форму, у меня ушло 1,5-2 года, из которых 1,5 я кормила. А мой организм во время ГВ почему-то худеть отказывался. В этот раз я даже не хочу начинать стрессовать по этому поводу! Не, ну а че?! Я ж не фитнес-блогер, энерджи дайет мне продавать не надо, могу себе позволить! А складочки в фейстюне замажу, я не гордая!», — заявила Понарошку, чем порадовала своих подписчиц.
«Ирена, меня прямо отпустило, ВСЕ знакомые на ГВ превращаются в измождённых ланей без бочков и складочек, и только у меня вес стоит», «Ирена, мы вами восхищаемся любой! Просто будьте счастливы и радуйте нас своей улыбкой», «Наконец-то адекватная мамочка, адекватная женщина! Не понимаю этой гонки быстрого похудения после родов и восклицания — я похудела через столько то времени!», «Многие уверены что на ГВ все худеют. Я не набираю и не худею. Тоже кстати смирилась в этот раз, что после родов могу быть не сразу 90-60-90», — пишут в комментариях родившие женщины.
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