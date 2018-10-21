Максакова призналась в фиктивном браке

Молодой человек рассчитывает получить недвижимость оперной дивы.
На днях в квартиру Марии Максаковой в Киеве ворвался бывший друг их семьи Денис Панаитов. На тот момент в доме находился полуторагодовалый сын Максаковой Иван и его няня. Певица решила откровенно рассказать о том, что предшествовало этим событиям в откровенном интервью. Мужчина, который неожиданно появился в киевской квартире, сам же ее и продал Максаковой и Вороненкову.
«Он был вхож в наш дом, выдавал себя за друга мужа, убеждал его уехать в Украину, говорил, что создаст, дескать, ему условия, обещал оказать помощь, долго выморачивал — другого слова не подберу — отдать нашу квартиру в Москве взамен на квартиру в Киеве, которую он нам перепишет. Хотя на тот момент, как выяснилось, квартира была записана на его сестру — пенсионерку Наталью Панаитову, которая живет в Киеве. Причем киевская квартира стоит как минимум в два раза дешевле нашей московской, но мы и на это согласились, потому что обстоятельства вынуждали», — поделилась певица.
Сразу как только квартира в Москве перешла Панаитову, был убит Денис Вороненков. «Я уже тогда подозревала, что Денис шел на встречу, назначенную именно Панаитовым, вероятнее всего под предлогом обсуждения графика, когда и как будет переписана нам киевская квартира. То, что я не пошла на ту роковую встречу, чистая случайность», — вспомнила артистка.
Сейчас Панаитову предстоит ответить за свои поступки в суде, но он скрывается от следствия. Молодого супруга Максаковой Далхата Халаева, с которым она недавно оформила отношения, тоже разыскивают. Он продал квартиру московскую квартиру Марии и пропал с бешеными миллионами в неизвестном направлении. «Это был человек, который полтора года помогал мне в определенных юридических вопросах, вплоть до коммунальных платежей, заказных бандеролей, налогов и так далее, потому что в Москве-то меня физически нет, — рассказала Мария в интервью »Московскому комсомольцу». — Это было деловое, скорее, соглашение, оформленное нотариально, чтобы упростить ему доступ к необходимым документам и оказывать мне квалифицированную юридическую помощь. Он и сам уже понимает, что виноват, дал соответствующие показания, не отрицает своей вины. Квартира сейчас арестована решением суда и, думаю, суд скоро разберется в том, что произошло».