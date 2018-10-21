Мария Максакова призналась в фиктивном браке

Молодой человек рассчитывает получить недвижимость оперной дивы.

На днях в квартиру Марии Максаковой в Киеве ворвался бывший друг их семьи Денис Панаитов. На тот момент в доме находился полуторагодовалый сын Максаковой Иван и его няня. Певица решила откровенно рассказать о том, что предшествовало этим событиям в откровенном интервью. Мужчина, который неожиданно появился в киевской квартире, сам же ее и продал Максаковой и Вороненкову

«Он был вхож в наш дом, выдавал себя за друга мужа, убеждал его уехать в Украину, говорил, что создаст, дескать, ему условия, обещал оказать помощь, долго выморачивал — другого слова не подберу — отдать нашу квартиру в Москве взамен на квартиру в Киеве, которую он нам перепишет. Хотя на тот момент, как выяснилось, квартира была записана на его сестру — пенсионерку Наталью Панаитову, которая живет в Киеве. Причем киевская квартира стоит как минимум в два раза дешевле нашей московской, но мы и на это согласились, потому что обстоятельства вынуждали», — поделилась певица.

Сразу как только квартира в Москве перешла Панаитову, был убит Денис Вороненков. «Я уже тогда подозревала, что Денис шел на встречу, назначенную именно Панаитовым, вероятнее всего под предлогом обсуждения графика, когда и как будет переписана нам киевская квартира. То, что я не пошла на ту роковую встречу, чистая случайность», — вспомнила артистка.